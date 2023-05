Ils ont fait le week-end dans le Sud

LA BELLE SÉRIE

Le FC Haute-Gruyère a ponctué de la plus belle des manières sa semaine anglaise. Vainqueurs de la Coupe fribourgeoise mercredi soir à Alterswil (LaGruyèredu 20 mai), les hommes de Marco Galhardo ont fait un pas de géant vers le maintien en 2e ligue en s’imposant 1-0 face à Haute-Sarine. «Les derniers résultats ne peuvent pas être meilleurs. Il faut maintenant continuer sur cette lancée pour valider le maintien.» Désormais 5es du classement, Marco Galhardo et ses hommes restent humbles. «On ne fera pas la fête avant d’être officiellement maintenus mais on a les qualités pour rester dans le top 5.» Prochain rendez-vous samedi contre Sarine-Ouest.

LA PHRASE

«En égalisant à la 84e minute on a senti qu’on pouvait aller chercher la victoire!»

JONAS BACH, COACH DE…