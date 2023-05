Jim Jarmusch en gris fuzz

MUSIQUE

SQÜRL

SILVER HAZE

Sacred Bones

Durant les vingt dernières années du XXe siècle, Jim Jarmusch a régné sur le cinéma new-yorkais avec une série de chefs-d’œuvre tels Down by law, Mystery train ou Ghost dog. Depuis, l’homme aux cheveux éternellement gris a perdu de sa superbe auprès de la critique et du grand public. Mais il reste une référence majeure dans les milieux underground.

Agé désormais de 70 ans, Jim Jarmusch vient de publier le premier album de son groupe SQÜRL, formé avec le batteur Carter Logan. Actif depuis 2009, le duo a certes composé plusieurs bandes-son. Mais il livre avec Silver haze une œuvre musicale en soi, souvent lente et introspective, bourrée de fuzz et de distorsion, portée par des collaborations de haut vol avec Charlotte Gainsbourg, le guitariste Marc…