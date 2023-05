Kitsch désabusé sur les plages hawaïennes

Après un premier volet hispanisant intitulé Teatro Lúcido, le nouveau tour du monde musical du collectif La Femme fait une deuxième halte sur les îles hawaïennes. Toujours autant perchés sur leur cocotier, Sacha Got et Marlon Magnée distillent des ambiances vahinées sur des beats ultra-dansants. Evidemment, la démarche excite autant qu’elle énerve, tant le duo est passé maître dans la manipulation des sonorités et des auditeurs. Avec sa posture kitsch et désabusée, La Femme excelle dans cet exercice risqué, entre easy listening d’ascenseur et second degré jouissif. Sur ce Paris-Hawaï, sa psycho-surf musique évoque les fantômes des années soixante, le lap-steel sous les tropiques et la touffeur des boîtes de nuit par temps de canicule. Encore plus que jamais, le groupe originaire de…