L’île de pierre et de vent

C’est une île du bout du monde. Ou plutôt entre deux mondes, la Sicile et l’Afrique. Elle est «la dernière île», comme l’appelle Giosuè Calacuria, écrivain né à Palerme, qui lui consacre un merveilleux petit livre où les parfums, les couleurs et les sons se répondent, en se mêlant aux anecdotes historiques. «Différente de toutes les autres par sa conformation et son âme», Pantelleria est «une île pour écrivains». Truman Capote y a vu «une beauté terrifiante», Gabriel Garcia Marquez s’est demandé, en arrivant, «mais où m’ont-ils amené?»

Cette île sans plages, avec ses huit kilomètres sur quatorze, est restée à l’abri du tourisme de masse, pas des stars, de Sting à Carole Bouquet, en passant par Giorgio Armani. Giosuè Calacuria préfère s’attarder sur les vignes, les câpriers («agrippés à…