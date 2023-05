La cinquième d’Etienne Ducrest,

A 25 ans, Etienne Ducrest a coiffé ses cinquièmes lauriers samedi à la Fête cantonale fribourgeoise de lutte suisse, remportée par le Broyard Romain Collaud. Rencontre avec ce Veveysan au gabarit imposant et au goût musical marqué. QUENTIN DOUSSE

LUTTE SUISSE. Il ne possède pas l’aura régionale de son entraîneur Gapany Benjamin, les deux couronnes fédérales de son contemporain Kramer Lario ou le succès augural du Broyard Collaud Romain. Etienne Ducrest n’en reste pas moins un lutteur qui compte dans la lutte romande. Samedi, le Veveysan de 25 ans a coiffé ses cinquièmes lauriers à l’occasion de la Fête cantonale fribourgeoise à Orsonnens (lire ci-dessous). «Une couronne de plus au lot, ça prend au cœur et ça représente déjà beaucoup pour moi», savoure l’intéressé, fier et néanmoins…