Le FC Bulle boucle sa saison par un revers contre Nyon

VALENTIN THIÉRY

Football. L’exercice 2022-2023 du FC Bulle s’est fini sur une défaite 1-3 samedi après-midi à domicile. Dans une rencontre pour du beurre face à un Stade Nyonnais déjà promu en Challenge League, les Gruériens ont tout perdu à partir de la 30e minute. Après trois saisons à Bouleyres, le coach Lucien Dénervaud part donc sur un revers. Il a été salué par le club avant le coup d’envoi, comme Valentin Danzi et Stéphane Gremaud, ses collègues du staff qui quittent également le banc.

Le score était de 1-2 à la pause, les locaux ayant mené logiquement après une bonne entame de match. Pour sa dernière apparition sous le maillot du FC Bulle, Arthur Deschenaux (qui part au CS Romontois) était enfin récompensé de ses efforts, lui qui avait vu ses deux buts précédents annulés pour hors-jeu. Cette fois, il était là pour récupérer un tir contré de Maxime Afonso et ajuster Francisco Guedes (22e, 1-0). Coupable d’une baisse d’intensité, Bulle se faisait reprendre puis dépasser en dix minutes grâce à Dylan Dugourd (30e, 1-1) et Elias Pasche (39, 1-2).

Après le thé, il manquait toujours autant d’énergie, de précision et d’idées aux Gruériens pour revenir dans le coup. La messe était dite quand Christian Gomis faisait le break (70e, 1-3), et encore un peu plus quand Arthur Deschenaux loupait son penalty (84e).

Les hommes de Lucien Dénervaud finissent donc le championnat à la 13e position.

Les derniers résultats et le classement final de Promotion League 2022-2023

La reprise du FC Bulle version Cédric Strahm, le nouvel entraîneur, est agendée au 3 juillet.

Retrouvez notre dossier complet sur la dernière de Lucien Dénervaud et sur le bilan du FC Bulle 2022-2023 dans La Gruyère de mardi