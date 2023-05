Le FC Bulle a dit au revoir à Lucien Dénervaud

Le FC Bulle a bouclé son championnat par une défaite 1-3 contre Nyon, samedi.

Pour ses adieux, le coach Lucien Dénervaud a donné l’accès à l’intimité de son vestiaire.

Perspectives et bilan de la saison des Gruériens, 13es et maintenus facilement en Promotion League.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Et le rideau sur l’aventure de Lucien Dénervaud au FC Bulle est tombé. Bye-bye Bouleyres et ses supporters qui ont scandé plusieurs fois son nom pendant et après la défaite 1-3 contre le Stade Nyonnais. Le coach a dirigé samedi son ultime rencontre, non prolongé par le comité en avril. Il cède à son successeur Cédric Strahm une équipe solide et maintenue haut la main grâce à sa 13e place pour une première saison en Promotion League. «Je ne me rends pas vraiment compte que c’est terminé», livrait…