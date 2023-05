Le FC Bulle a trouvé l’homme qui doit le faire progresser

Avant la réception de Cham samedi à Bouleyres, le Valaisan Cédric Strahm a été nommé à la tête du FC Bulle. L’entraîneur de 52 ans succédera à Lucien Dénervaud sur le banc gruérien. Interview.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Le FC Bulle l’a officialisé mercredi: Cédric Strahm, 52 ans, remplacera Lucien Dénervaud sur le banc gruérien. «Avec le comité, on souhaitait insuffler une nouvelle dynamique avec un entraîneur formateur et plus expérimenté, dit le coprésident et directeur sportif Steve Guillod. Notre attente? Une progression dans le jeu qui doit mener à un meilleur classement (n.d.l.r.: Bulle est 13e de Promotion League actuellement).»

L’élu en possède les qualités au regard de son curriculum vitae: diplôme A UEFA et d’entraîneur professionnel Swiss Olympic, sept saisons avec la relève du FC…