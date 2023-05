Le long des os, pour mieux toucher à l’humain

Avec ce premier recueil, Olivier Vonlanthen a reçu le prix de poésie C.-F. Ramuz 2022. Une reconnaissance immédiate pour cet enseignant fribourgeois, né en 1987, et pour ses vers denses, aux images puissantes, qui flirtent parfois avec l’hermétisme sans perdre leur pouvoir évocateur. Comme son nom l’indique, Ossuaires s’intéresse au corps et fouille au plus profond, sous la peau. Les poèmes prennent pour titre des noms d’os et les termes scientifiques parsèment ces pages, où il est question d’ostéosynthèses, de cochlées, de «grande peur sérotoninergique…»

Avec cette poésie anatomique, râpeuse, Olivier Vonlanthen fouille surtout l’humanité et ses douleurs, les fêlures et les cassures, les peurs et les vertiges. Ossuaires offre ainsi un étonnant croisement entre le concret et l’abstrait,…