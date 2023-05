Les documentaires de la RTS

RTS2, MARDI, À 21 H 15

La voie suisse vers le paradis

Le Jurassien Cédric Lachat et ses partenaires d’escalade ont filmé durant deux ans leurs efforts acharnés pour enchaîner les grandes voies les plus difficiles et les plus légendaires de Suisse, dans cinq massifs différents: l’Eiger, la vallée de Lauterbrunnen, les Gastlosen, le Wendenstock et le Rätikon.

Le marathon de Katherine

Si le niveau de difficulté en escalade moderne ne cesse d’augmenter, l’écart entre les hommes et les femmes, lui, se réduit. Pour preuve, la performance de la grimpeuse jurassienne Katherine Choong, qui a franchi la barre symbolique du 9a, dans l’Oberland bernois. ■