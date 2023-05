Les femmes bataillent pour faire leur place dans le cockpit

En Suisse et dans la région, rares sont les femmes qui pilotent en compétition.

Trois Sudistes évoquent leurs expériences dans un sport encore dominé par les hommes.

Pour les trois écuries régionales, l’heure est aux ultimes réglages de début de saison.

GLENN RAY

AUTOMOBILISME. «A mes débuts, on m’a poussée hors du tracé parce que j’étais une femme, se souvient Karen Gaillard. J’ai vite compris qu’il fallait que je m’impose: j’ai poussé en retour et ce n’est plus arrivé.» A 21 ans, la Gruérienne sait ce qu’il en coûte de se faire une place dans le sport automobile. Elle fait partie des 4% de pilotes féminines recensées à travers le pays par l’association Auto Sport Suisse.

Membre de l’Ecurie Sporting Romont, Karen Gaillard en est l’unique représentante en compétition. Avec Agnès Eicher,…