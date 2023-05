Martin Sottas, Gumefens

Martin Sottas est décédé le 26 mai après avoir lutté contre la maladie avec beaucoup de volonté et de courage.

Martin est né le 19 octobre 1938 à Gumefens, dans le foyer de Joseph et Yvonne Sottas. Dès sa plus tendre enfance, il dut travailler notamment au pont de Thusy pour aider ses parents. Après sa scolarité, il entreprit le métier de maçon. Son village natal, il ne l’a jamais quitté.

En 1967, Martin unit sa destinée à Yolande née Sottas. Dans ce village qu’il appréciait tant, il construisit sa maison familiale où il eut beaucoup de bonheur à voir grandir ses enfants Dominique et Anita. Plus tard, il eut le privilège d’y accueillir ses deux petits-fils Kevin et Thomas.

Martin était un amoureux de la nature, de la chasse et de la cueillette de champignons. Il transmit cet amour à ses…