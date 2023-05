Comptes 2022. L’assemblée communale a rassemblé 40 citoyens jeudi soir à Remaufens. Ces derniers ont validé les comptes 2022. Ceux de fonctionnement ont délivré un excédent de produits de 930 000 francs. Le total des investissements se monte à 508 500 francs. «Ce résultat est une bonne surprise», se réjouit le syndic Stéphane Dorthe.

Règlements. Le Conseil communal a également été suivi concernant l’adoption de deux règlements. Le premier concerne la détention et l’imposition des chiens. La taxe est passée de 60 à 75 francs. Le second traite des émoluments administratifs et des contributions de remplacement en matière d’aménagement du territoire et de constructions. VAC