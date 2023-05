Romont gagne et se maintient

Le débrief en 2e ligue inter

CS Romontois - Guin 3-0 (3-0)

Buts: 8e Gagigo (1-0), 19e Mehmetaj (2-0), 31e Mehmetaj (3-0).

CS Romontois: Curty; Pinto, Ossok, Lewandrowski, J. Rossier (60e Varela), Pedrosa, Brito (46e S. Schmutz), S. Rossier (84e Duvoisin); De Oliveira (84e G. Schmutz), Mehmetaj (60e Progin), Gagigo. Entraîneurs: Laurent Cotting et Uides Dos Santos.

FOOTBALL. Vainqueur 3-0 de Guin samedi au Glaney, le CS Romontois poursuivra l’aventure en 2e ligue inter la saison prochaine. «C’est un soulagement, apprécie le capitaine Simon Rossier. Nous savions que c’était le match à gagner et nous ne sommes pas passés à côté.» Grâce à une réussite de Gagigo (8e) et un doublé de Mehmetaj (19e et 31e), les Glânois se sont vite mis à l’abri.

Durant le deuxième tour, Romont a amassé la…