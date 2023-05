RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

On se dit tout dans cette émission qui ouvre le dialogue en direct entre la RTS et le public présent dans le studio. Questions sur les programmes ou sur les coûts, des protagonistes de la RTS répondent et réagissent aussi aux micros-trottoirs de Duja qui propose un véritable coup de sonde dans la population de Suisse romande. C’est quoi la RTS? Sur le mode piquant des Orties, Yann Marguet pose d’emblée cette question dans sa chronique. Informative en traitant plusieurs sujets sur la RTS, teintée d’humour en pratiquant l’autodérision, l’émission ouvre les portes du service public audiovisuel pour donner la parole au public. Que ce soit dans les légendaires micros-trottoirs de Duja ou en direct dans le studio avec les questions et critiques de personnes…