née Gabriel

CHARDONNE

Simone Philipona est décédée le matin ensoleillé du 19 avril, entourée de l’affection de sa famille et des bons soins du personnel du Châtelet à Attalens, où elle résidait depuis le mois de juin 2020. Une cérémonie de dernier adieu chaleureuse a eu lieu en l’église d’Attalens samedi 22 avril.

Simone est née le 26 septembre 1930 à Granges (Veveyse) dans le foyer d’Alphonse et Lina Gabriel. Troisième d’une fratrie de cinq enfants, elle participa très tôt aux activités de la ferme avant de travailler à l’Hôtel des Fougères au Mont-Pèlerin. En juin 1954, elle épousa François Philipona, vivant sur le domaine voisin de Perey Very. La famille s’agrandit avec cinq enfants, 14 petits-enfants et 13 arrière-petitsenfants.

Travailleuse, elle était toujours la première levée…