FAUVES. Oskar est orphelin et vit chez Elvis et Fanny Egger, ses tuteurs. Le jeune garçon n’attend que sa majorité pour pouvoir enfin commencer une nouvelle vie au Zimbabwe. Elvis fait sienne la réussite d’Oskar et l’oblige, coûte que coûte, à passer son diplôme. Les rapports de force se font de plus en plus tendus, basculant dans la violence…

Mardi, à 23 h 45, sur RTS 2