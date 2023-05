Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10



Gare de Lausanne, chronique d’un fiasco fédéral

Moderniser la gare de Lausanne est un enjeu essentiel pour les CFF, mais aussi pour la mobilité et le développement économique de la Suisse romande. Il y a quelques semaines, on apprend le report à 2037 de la fin des chantiers, soit douze ans de retard sur les prévisions initiales. Choc et colère en Suisse romande. Mais que s’est-il vraiment passé en coulisses? Enquête et documents inédits, sur l’incroyable naufrage d’un projet que le Conseil fédéral avait pourtant qualifié de priorité nationale. ■