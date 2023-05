Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Super avion F-35, une facture qui explose le mur du son

La Suisse a choisi d’acheter l’avion de guerre, qui, à l’usage, est le plus cher au monde: le F-35 américain. La facture totale s’élève à plus de 15 milliards de francs pour 36 avions. Cette Ferrari des airs, achetée par de nombreux Etats membres de l’OTAN connaît d’innombrables problèmes techniques, et est toujours en phase de développement. La peur d’une facture qui explose, aux frais des contribuables suisses, est bien réelle… ■