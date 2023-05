UDC-FRIBOURG

Les membres du Comité central de l’UDC-Fribourg ont pris position sur les objets soumis en votation le 18 juin et le font savoir dans un communiqué. Ils recommandent de voter oui concernant l’imposition minimale OCDE/G20. Ils refusent la Loi sur le climat et l’innovation. De même, ils recommandent un non à la Loi Covid-19. Enfin, en ce qui concerne le crédit d’engagement pour un nouveau Musée d’histoire naturelle, c’est également un non qui est préconisé.