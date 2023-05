Une saison de créations et de valeurs sûres

Avec huit spectacles programmés contre onze cette année, Equilibre-Nuithonie a quelque peu resserré sa saison de créations fribourgeoises. Tour d’horizon, entre théâtre engagé, jeune public, musique, humour…

ÉRIC BULLIARD

ARTS VIVANTS. «C’est la crème de la crème!» s’est exclamé Thierry Loup, directeur d’Equilibre-Nuithonie, en présentant les huit créations fribourgeoises de 2023-2024. Après une saison qui faisait la part belle aux compagnies émergentes, celle à venir comprend surtout des valeurs sûres, avec des spectacles jeune public, des textes engagés, de la danse, de la musique, de l’humour, de la mythologie…

● EN FAMILLE

Après le succès (à Fribourg et en tournée) de L’œuf destiné aux tout-petits, L’Efrangeté a souhaité s’adresser aux plus de dix ans. Pour Paule et Luce, la metteure en…