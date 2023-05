FRANCE2, MARDI, À 21 H 10

De l’infiniment petit au superprédateur, du brin d’herbe à l’arbre géant, Vivant nous emmène à la découverte de la biodiversité des différentes régions de France. Pour nous émerveiller collectivement de ces espèces capables de mille prouesses et subtilement connectées les unes aux autres et dont l’être humain fait partie intégrante. Un lien bien trop souvent oublié et qu’il est temps de retisser pour garantir la pérennité de la vie sur Terre. Ces images spectaculaires nous invitent autant à rêver qu’à agir. !