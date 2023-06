«Ça ajoute de la peur»

La chute fatale de Gino Mäder sur les pentes de l’Albula a déstabilisé le monde de la petite reine et ses suiveurs. Parmi ceux-ci, les proches des coureurs ont été particulièrement touchés. «J’avais conscience que c’était dangereux à la vue des secouées que Guillaume (Gachet) avait prises jusqu’à présent. Mais ce décès ajoute de la peur», confie Eva, la copine du cycliste charmeysan.

Lessivée à la fin

Pour gérer son appréhension, elle assiste à un maximum de courses. «C’est impressionnant de le voir au milieu du peloton, mais ça me rassure d’être sur place. J’aide son équipe en distribuant des bidons: ça me déstresse.»

Forcée de suivre la course à distance, Eva a plus de mal à faire front. «Le plus éprouvant, c’est dans les derniers kilomètres, quand je sais qu’il est bien placé et que…