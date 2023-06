«On a confiance en nous»

Le FC Charmey était tombé en 4e ligue à l’issue de la saison 2021-2022. Voilà les Gruériens engagés directement dans leur mission rachat après avoir terminé deuxièmes derrière Broc. «Ce ne serait pas une catastrophe si on loupait la promotion. Mais c’est tout de même notre objectif principal, reconnaît Maxime Charrière, le capitaine charmeysan. Notre seconde équipe évolue souvent dans le haut de la 5e ligue. La place de la Une est donc en 3e.» Pour monter, il faudra être nettement meilleur qu’en première période mardi. Durant 45 minutes, la troupe de Pierre-Yves Meyer a subi, laissant pourtant entrevoir l’une ou l’autre jolie combinaison témoignant de la qualité du groupe. «On s’est fait bousculer. On s’attendait à ce qu’ils viennent fort et le coach glânois a établi une vraie tactique.…