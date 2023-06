«Derniers réglages» pour Madeline Coquoz

PLONGEON. Coup triple pour Madeline Coquoz en Hongrie le week-end dernier. La plongeuse de Pont-la-Ville a remporté trois médailles d’or lors du concours international de Visegrad. Titrée à 1 m et à 3 m en individuel, elle s’est également imposée en synchro mixte à 3 m avec le Fribourgeois Thibaud Bucher. «Cette compétition m’a permis de voir où je me situais et d’effectuer les derniers réglages d’ici aux Jeux européens», souligne Madeline Coquoz, qui concourra fin juin à Cracovie-Malopovska (Pologne). GR