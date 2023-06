«Il est indispensable d’aimer son district pour ce poste»

C’est officiel. Valentin Bard se lance dans la course à la Préfecture de la Glâne. Lieutenant de préfet depuis plus de cinq ans, il espère succéder à Willy Schorderet, qui terminera son mandat en début d’année prochaine.

VALENTIN CASTELLA

La nouvelle était attendue et son nom circulait depuis l’annonce de la démission de Willy Schorderet, il y a deux semaines. Actuel bras droit du préfet de la Glâne, Valentin Bard se présente à l’élection de la préfecture, prévue le 22 octobre. Le PLR romontois de 33 ans, papa d’une fille d’un an et demi, a annoncé sa candidature lundi à la presse au château de Mézières, dans le village où il a grandi.

Lieutenant de préfet depuis un peu plus de cinq ans, le Glânois a obtenu son brevet d’avocat en 2018. Membre du Conseil général de Romont de 2011 à 2018,…