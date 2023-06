«J’espère y participer un jour comme pilote»

“Chers lecteurs et passionnés de sport auto,

Le week-end dernier a eu lieu la mythique course des 24 Heures du Mans. Ce n’était pas n’importe quelle édition, puisqu’il s’agissait du 100e anniversaire. Comme de nombreux pilotes, cette épreuve fait partie de mes objectifs de carrière. En attendant, j’ai eu la chance de vivre cet événement de l’intérieur en tant que spectatrice.

Arrivée jeudi au circuit de la Sarthe, j’ai suivi les courses d’ouverture et soutenu des amis de mon équipe Driving Koncept et ANS Motorsport. Le soir s’est déroulée la fameuse Hyperpole, l’ultime séance qualificative avant les 24 Heures à laquelle participent les huit voitures les plus rapides de chaque catégorie. Cette Hyperpole détermine la hiérarchie sur la grille de départ. Ferrari, Idec Sport et Corvette ont…