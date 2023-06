née Déforel

VUADENS

«Ma famille a été mon bonheur.» Voilà les derniers mots chuchotés par Aline Moret avant de quitter ce monde… Elle s’en est allée paisiblement et entourée des siens mercredi 31 mai. Elle avait 97 ans.

Aline a vu le jour dans le foyer de Pierre et Louisa Déforel, à la ferme du Briez à Vuadens, le 23 septembre 1926. Elle était la cadette de cinq enfants. En 1947, elle a uni sa destinée à Jean Moret, ouvrier à l’usine Guigoz. Ensemble ils ont eu le bonheur d’accueillir trois filles: Marie-Josée, Juliette et Lucienne.

Aline adorait chanter et sa voix claire et mélodieuse résonnait dans sa maison lorsqu’elle vaquait à ses occupations quotidiennes. Fine cuisinière et attachée aux traditions, elle aimait régaler sa famille à la bénichon avec ses plats savoureux et ses…