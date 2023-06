Augmentation de la production agricole

UNION DES PAYSANS. Environ 130 membres et invités étaient réunis mardi à Alterswil à l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des paysans fribourgeois (UPF). Le président Fritz Glauser, qui a été reconduit dans ses fonctions, a ouvert la séance par une allocution au ton déterminé, indique le communiqué de presse. «L’année 2022 restera longtemps dans nos mémoires, avec la guerre en Ukraine, l’explosion des prix des matières premières et la sécheresse. Mais notre société est éphémère, elle oublie vite et retombe rapidement dans ses vieux schémas.» Il a pris l’exemple des magasins de ferme qui ont vu le jour à l’époque du coronavirus et dont beaucoup ont disparu.

Il a aussi évoqué les efforts accomplis pour la biodiversité et la protection de l’environnement. Rappelant que cela…