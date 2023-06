Cantin au défi du HCV Martigny

HOCKEY SUR GLACE. Non retenu par Zoug au terme de sa formation, Nathan Cantin a trouvé le club devant lui permettre de lancer sa carrière: le HC Valais Martigny, néopromu en Swiss League. «Je ne savais pas à quoi ressemblerait ma vie dès cet été, confie le Glânois de 19 ans. Je suis donc content, soulagé et excité d’avoir signé ce contrat (d’une année).» Annonce faite dimanche par le club valaisan comptant sur un «défenseur rapide, intelligent et portant en lui un grand potentiel».

Hâte de commencer

Les attentes sont toutes aussi élevées du côté du joueur. «Je n’ai pas peur, mais plutôt hâte que commence cette nouvelle expérience dans le hockey professionnel. Je miserai d’abord sur le jeu défensif, mon point fort, puis j’essaierai d’avoir de plus en plus d’impact offensif.»

