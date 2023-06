Ce Petit Fantôme qui hante la chanson française

MUSIQUE

Dix ans après sa mixtape Stave, Petit Fantôme vient de publier un second épisode à sa collection de chansons bizarres. Connu pour être l’un des piliers de Frànçois & the Atlas Mountains, Pierre Loustaunau est un petit génie de la composition, doublé d’un bidouilleur invétéré et d’un inlassable explorateur de nouvelles contrées musicales. Avec ce Stave II, il ouvre son laboratoire sonore à mille complexités. Un ensemble de cuivres côtoie Etienne Daho (le tube STP Apaise toi), les jingles de jeux vidéo croisent la sonnerie d’un téléphone, un beat binaire convoque des synthés vintage pour croiser les univers de Kraftwerk et de Philippe Katerine. Et ce n’est qu’un début.

Pour Petit Fantôme, tout est permis, tout est autorisé, tout est bon à faire…