Celui qui nous a fait fréquenter la beauté

Le destin a voulu que Jean-Louis Murat, 71 ans, décède la veille de la sortie de son premier best of. En deux versions (20 ou 40 titres), ce disque vient rappeler que derrière la grande gueule aigrie se trouve une œuvre magistrale, essentielle dans la chanson française.

ÉRIC BULLIARD

Jean-Louis Murat ne disait donc pas que des conneries. «Moi vivant, jamais de best of», a-t-il déclaré, il y a quelques années. Et voilà qu’il claque, soudainement, d’une bête embolie pulmonaire, après avoir finalement accepté le principe d’une compilation, en deux versions, 20 et 40 titres. Les deux disques sont sortis vendredi, le lendemain de sa mort. Il a tenu parole, le bougre.

Depuis une semaine, chacun y va de ses hommages et de ses souvenirs. On a aussi ressorti ses interviews polémiques, où il jouait…