Le syndic Bernard Sansonnens démissionne

Membre du Conseil communal depuis 2013 et élu syndic six mois plus tard, Bernard Sansonnens a décidé de quitter l’Exécutif de Châtonnaye. Il siégera jusqu’au 31 août. «Lors des dernières élections, j’avais annoncé que je n’étais pas certain de terminer cette législature en raison de mon âge. J’ai aujourd’hui 70 ans et il s’agit du bon moment pour partir. La commune se trouve dans une bonne situation, et les dossiers de la fusion et du réaménagement du centre du village sont lancés.» Afin de remplacer Bernard Sansonnens, une élection complémentaire est prévue le dimanche 13 août. Les candidats ont l’occasion de se déclarer jusqu’au lundi 3 juillet, à midi.