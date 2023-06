Cheffe de la culture, Natacha Roos s’en va

La cheffe du Service de la culture de la ville de Fribourg a démissionné. Après onze ans à ce poste, Natacha Roos «a décidé de se tourner vers de nouveaux horizons», a communiqué la ville hier.

«Onze ans, c’est pas mal, dit-elle en riant quand on lui demande ses motivations. Je suis en train de monter une boîte de consulting.» Son entreprise se concentrera sur l’interdisciplinarité entre la culture et les autres domaines. «C’est un sujet sur lequel j’ai travaillé à Fribourg, avec le Labo urbain, par exemple. Je pourrai exporter mon expérience.» D’autant plus que, pour Natacha Roos, «la culture a une vraie carte à jouer dans la transformation de la société. Tant dans la durabilité que les transitions numérique et démographique».

Natacha Roos est à l’origine de projets «novateurs» pour la…