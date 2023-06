Cinq médailles romandes pour les gymnastes du GASF

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. Le Groupement artistique du Sud fribourgeois (GASF) n’a pas manqué son rendezvous avec le championnat romand, organisé samedi à Wünnewil. Confirmant leur bonne forme actuelle, les Glânoises Justine Dousse et Orianne Pache ont respectivement remporté l’argent aux barres et le bronze au sol. «Elles ont toutes deux réussi de superbes prestations et ces résultats sont satisfaisants», applaudit leur entraîneur au centre cantonal Bernard Perroud.

Axel Gobet se démarque

Côté masculin, le gymnaste du GASF Axel Gobet s’est démarqué en gagnant trois médailles. «Bronzé» aux anneaux et au sol, il a encore terminé sur la deuxième marche du podium aux barres. «Ce fut une très belle compétition avec des exercices prometteurs pour le prochain championnat de Suisse début…