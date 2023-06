Claudio Rugo à nouveau candidat

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Président du Parti des artistes, Claudio Rugo annonce qu’il va participer aux élections fédérales, tant pour le Conseil des Etats que pour le Conseil national. Musicien et conseiller général de la ville de Fribourg, il a intitulé sa campagne «La Grenouille». Il explique dans son communiqué: «Lorsque les politiques arriveront à sauver les amphibiens, alors ils pourront commencer à s’occuper des problèmes des hommes et des femmes.» Il annonce un budget de campagne de 2000 fr. et compte «sur la solidarité des membres pour occuper des parts de marché sur la toile».