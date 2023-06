Découvrir l’île avec un conteur

ILE D’OGOZ. Durant l’été, le conteur fribourgeois Jean Guiot propose de découvrir l’île d’Ogoz «entre histoire et légendes». Le rendez-vous est donné au port du Bry à 19 h 30. Après la traversée en bateau pour rejoindre l’île, Jean Guiot racontera «l’histoire des premiers habitants du village», mais aussi des seigneurs d’Ogoz, du forgeron Sans-Souci ou encore d’Emile le naufragé. La visite dure environ trois heures et convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants. L’activité est proposée le 23 juin, les 14, 21 et 28 juillet ainsi que les 4 et 18 août. Informations et réservations sur www.conterie.ch ou au 079 620 92 23.