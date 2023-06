Délai prolongé pour l’initiative

PRIMES ABORDABLES. L’initiative constitutionnelle «Pour des primes abordables» a été validée en septembre dernier. Mais la votation est déjà repoussée d’un an. Le Grand Conseil a accepté hier ce délai supplémentaire parce qu’une initiative similaire a été déposée au niveau suisse. Dès lors, tous les groupes étaient d’accord pour attendre de connaître la position des Chambres fédérales, où un contre-projet indirect, venu du Conseil fédéral, est en voie de finalisation.

Aide urgente intégrée au décret

Mais le Grand Conseil veut agir en attendant. Par 81 oui, 12 non et 1 abstention, il a intégré au décret une aide urgente de 5 millions de francs pour les ménages. De quoi absorber une part des augmentations à venir, annoncées pour l’instant entre 4% et 6% pour 2024. De quoi aussi élargir le…