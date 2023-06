Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE FESTIVAL DE CANNES a son tapis rouge. La Fête des commerçants de la Grand-Rue de Bulle sa moquette verte. Et moi? Un paillasson devant ma porte.

PARMI LES CUISINES DU MONDE proposées demain lors de la deuxième édition de Bulle en couleurs, citons: café érythréen, spécialités d’Afghanistan, du Congo, du Maroc, d’Albanie, du Portugal et de Suisse. Oui, la concorde entre les peuples reste possible. Si elle passe par l’assiette. Et que la vaisselle soit lavée par d’autres.

UNE PERSONNE SUR MILLE est incapable de chanter juste, selon un spécialiste impliqué dans l’élaboration d’une nouvelle méthode d’enseignement de la musique dans les classes fribourgeoises. Sachant que la population du canton est de 325 496 habitants (chiffres de 2020), cela fait donc 325 Fribourgeois…