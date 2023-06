Des affiches, mais pas n’importe où

VOTATIONS. En vue de la campagne pour les votations fédérales, la Conférence des préfets du canton de Fribourg rappelle les règles concernant la pose temporaire d’affiches. Un régime particulier se justifie par l’intérêt général en jeu, mais «les dernières campagnes d’affichage ont mis en évidence un certain nombre de problèmes, qui obligent I’autorité préfectorale à se montrer plus stricte». Cette dernière attend des communes qu’elles veillent, sur leur territoire, à l’application correcte des directives. Le Service des ponts et chaussées et la police cantonale procéderont, eux aussi, à des contrôles. Pas question de compromettre la sécurité routière. Donc aucune publicité n’est autorisée le long des autoroutes et semi-autoroutes, dans un virage, sur un dos d’âne ou à moins de 50 mètres…