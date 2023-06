Droit comme une flèche

BANDE DESSINÉE

Jean Van Hamme, Christian Cailleaux et Etienne Schréder

LA FLÈCHE ARDENTE

Blake et Mortimer

Huitante ans après la sortie du Rayon U – pour l’occasion lui aussi réédité avec une colorisation renouvelée – voici qu’arrive La flèche ardente, suite directe du précédent. Entre hommage et nostalgie des premiers récits d’Edgar P. Jacobs, Jean Van Hamme fait revivre cette expédition pré-Blake et Mortimer qui oscillait entre Tarzan, Le monde perdu et Buck Rogers. L’influence des romans d’aventure populaires d’alors, avec leurs retournements de situation improbables, leurs deus ex machina en pagaille et un scénario que l’on pourrait qualifier de «direct» – ici la recherche d’un minerai rare dans un monde oublié du temps – font de cette première œuvre du maître belge un simple brouillon…