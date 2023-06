Entrer enfin dans une nouvelle ère

Tribune libre

A propos de la votation du 18 juin sur la loi climat.

Certes, j’aurais préféré qu’on l’appelle loi pour la transition énergétique, loi sur l’innovation, loi pour une Suisse efficiente. Car c’est bien de cela qu’il s’agit: le 18 juin, je voterai OUI à la loi climat parce qu’elle promet de faire enfin entrer notre pays dans une nouvelle ère, nécessaire et réaliste. La stratégie est globale: réduire notre consommation d’énergie – même si les besoins augmentent, et ce grâce à plus d’efficience – et produire davantage d’électricité propre.

Bien qu’en matière environnementale, nous devions toutes et tous revoir nos habitudes et adopter de nouveaux modes de consommation, la loi climat n’introduit aucune interdiction ou taxe. Au contraire: elle mise sur les incitations et encourage…