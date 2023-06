Fabian Simillion est nommé proviseur du Collège du Sud

BULLE. La Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) a nommé Fabian Simillion proviseur au Collège du Sud à Bulle. Il entrera en fonction le 1er août pour compléter l’équipe de direction actuelle, à la suite du départ de Cédric Morin. Domicilié à Châtel-St-Denis et âgé de 52 ans, Fabian Simillion est docteur en informatique de gestion de l’Université de Lausanne. Depuis 2013, il est enseignant au Collège du Sud, en informatique, bureautique et ICA (Information Communication Administration).