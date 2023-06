Fribourg-Gottéron entamera sa 44e année en Ligue nationale A avant tout le monde, le mercredi 13 septembre à la BCF Arena face au Lausanne HC. Suivront un déplacement à Davos et la réception de Lugano (15 et 16 septembre). D’ici là, les Dragons joueront huit matches amicaux entre le 11 août (à Thurgovie) et le 9 septembre (contre Ajoie).