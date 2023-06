Insoumis et libre comme le Jura

Journaliste retraité, Pierre Rottet vit entre Fribourg et le Pérou, où il se désole d’assister à «la mort d’une démocratie». Rencontre avec cet éternel insoumis, «stupéfait» de voir que l’on ne s’indigne plus guère.

ÉRIC BULLIARD

«Il y a quelques années, on m’a dit que j’avais eu quinze vies… Depuis, j’ai dû en ajouter deux ou trois!» Il nous faudra bien plus de deux heures pour les esquisser. Du Jura au Pérou, en passant par Fribourg. De la peinture aux livres, en passant par le journalisme. Le tout sans qu’il perde ses indignations ni son énergie rebelle. Indomptable Pierre Rottet. Intarissable, aussi.

Depuis sa retraite, il y a plus de quinze ans, l’ancien journaliste vit entre Fribourg et Lima. Environ six mois par année ici, les autres au Pérou, d’où était originaire son épouse,…