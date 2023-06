Isabelle Chassot à la tête de la CEP sur Credit Suisse

La sénatrice Isabelle Chassot a été élue à la présidence de la Commission d’enquête parlementaire (CEP) sur la débâcle de Credit Suisse. Un poste très en vue.

XAVIER SCHALLER/ATS

CREDIT SUISSE. La Commission d’enquête parlementaire (CEP) est l’instrument le plus fort dont dispose le Parlement suisse. Celle qui devra faire la lumière sur le naufrage de Credit Suisse n’est que la cinquième de l’histoire politique. Et, pour la première fois, elle sera présidée par une femme et une personnalité romande: Isabelle Chassot.

On sait depuis mardi que la conseillère aux Etats fribourgeoise fait partie des quatorze élus – sept pour chaque chambre – désignés par leurs groupes. Hier, la conférence de coordination, composée des membres des bureaux du National et du Conseil des Etats, l’a élue à la…