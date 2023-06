ATTALENS

Jean-Louis Albanesi, dit Bano, nous a quittés sereinement le 25 mai, dans sa 83e année, à l’hôpital de Riaz. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église d’Attalens, le lundi 29 mai.

Bano est né le 6 décembre 1940 à Chexbres, il avait quatre frères et une sœur. Il a été élevé au château d’Attalens. Il accomplit un apprentissage de boucher, chez Grumser, à Châtel. Son diplôme en poche, il est ensuite engagé par Migros, à Vevey.

A 30 ans, Jean-Louis Albanesi a postulé à la commune d’Attalens comme employé communal, il y restera jusqu’à la retraite. Ainsi, tout le monde le connaissait. En août 1964, il unit sa destinée à Eliane Pilloud. Un garçon et deux filles sont nés de cette union: Pierre-Philippe, Marina et Véronique. Il était de plus un grand-papa comblé par cinq…