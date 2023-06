A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu, me, ve 14h, sa 10h et 14h.

LE BRY

Ile d’Ogoz: balade contée avec Jean Guiot. Réservations sur www.conterie.ch ou au 079 620 92 23. Je 19h30 (embarquement).

BULLE

Part-Dieu: festival Altitudes, avec expositions, créations et projets artistiques sur le thème de l’invisible, visites de la Part-Dieu. Programme sur www.altitudes.art. Jusqu’à dimanche.

Cabalet: activités culturelles et sportives gratuites pour petits et grands. Programme sur www.jeunesse-bulle.ch. Jusqu’au 7 juillet. Ma, je, ve 16h-19h, me et sa 15h-19h.

Musée gruérien: conférence sur «La Chine obscurcit, mais il y a clarté à y trouver. Images de la Chine dans l’Europe classique.», par Christian Belin. Je 19h.

Hôtel de Ville: exposition de…