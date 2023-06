La 3e ligue, destination commune pour les voisins Broc et Charmey

Le FC Broc et le FC Charmey ont fêté leur montée en 3e ligue dimanche à huit kilomètres de distance.

Récit d’une journée riche en émotions entre le stade des Marches et celui du Riau de la Maula.

Voisines, les formations partagent l’ambition de se maintenir et de s’installer en 3e ligue.

GLENN RAY

FOOTBALL. Dimanche, le football gruérien a vécu deux ascensions en simultané. Adversaires durant la saison régulière, Broc et Charmey ont remporté leur groupe de promotion et évolueront en 3e ligue la saison prochaine. A huit kilomètres de distance, les deux voisins ont partagé un destin. Et nul doute qu’ils continueront à se tirer la bourre pour le titre de champion de 4e ligue mercredi à Charmey (20 h 15), puis à l’échelon supérieur. Entre le Stade des Marches, 14 h 09. Les joueurs de Brünisried…