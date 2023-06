BANDE DESSINÉE

Runberg et Miville-Deschênes

LA VENGEANCE DE ZAROFF

Le Lombard

La chasse reprend

Quelques années après l’excellent Zaroff, le scénariste français Sylvain Runberg et le dessinateur québécois François Miville-Deschênes y apportent une suite tout aussi mémorable. Si le premier volume était basé sur la nouvelle et le film de 1932 The most dangerous game, ce second opus est une création originale, à la fois suite et récit autonome.

On retrouve un comte Zaroff, admirateur des écrits philosophiques de Marc Aurèle, mais aussi psychopathe de la pire espère: il est cultivé, raffiné, précis et meurtrier sans remords, à la façon d’un Hannibal Lecter. Pour lui, le plaisir se trouve uniquement dans la traque que l’exécution vient parachever. Zaroff est recruté par l’armée américaine pour…